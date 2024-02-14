Мостовой: «Без Промеса «Спартаку» крышка»

Мостовой считает, что «Спартак» не справится без Промеса

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал ситуацию вокруг нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

«Конечно, ситуация крайне неприятная и требует какой-то реакции со стороны клуба. Жить надо по закону, чтобы потом не пришлось выпутываться из подобных историй. Промес входит в топ-3 лучших игроков РПЛ. Звезда. В «Спартаке» так вообще на нем держится вся атакующая игра. Без Квинси красно-белым крышка», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

14 февраля стало известно, что 32-летнего Промеса приговорили к 6 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.

В текущем сезоне нидерландский игрок сыграл 21 матч, в которых отметился 8 голами и 8 результативными передачами. После 18 туров РПЛ «Спартак» располагается на 5-й строчке в таблице РПЛ, набрав 30 очков.