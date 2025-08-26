В правительстве Калининградской области оценили высказывания главного тренера «Балтики» Талалаева в прессе

Пресс-секретарь губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных, Мариам Башкирова в комментарии для «СЭ» оценила высказывания главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева в СМИ.

«Губернатор считает важным поддерживать развитие регионального спорта и сотрудничество с клубами в рамках их задач и полномочий. Комментарий по отдельным высказываниям главного тренера «Балтики» в медиа — это не то, на что правительство делает акцент. Правительство и лично губернатор оказывает поддержку клубу в его законной деятельности и стремится к конструктивному диалогу по всем вопросам, которые возникают в рамках спортивной политики региона», — сообщили «СЭ» в пресс-службе губернатора Калининградской области.

После 6 туров чемпионата России-2025/26 «Балтика» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 12 очками. Команда вернулась в премьер-лигу, заняв первую строчку в Первой лиге по итогам сезона-2024/25.