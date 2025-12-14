Источник: «Спартак» ведет переговоры о продлении Зобнина

«Спартак» ведет активные переговоры с полузащитником Романом Зобниным о продлении контракта, сообщает Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что существует вероятность ухода Зобнина свободным агентом после окончания его соглашения летом 2026 года. Однако руководство клуба хотело бы сохранить игрока — это связано в том числе с уходом главного тренера Деяна Станковича.

11 ноября 47-летний Станкович был отправлен в отставку с поста главного тренера «Спартака». Серб тренировал красно-белых с лета 2024 года.

31-летний Зобнин выступает за «Спартак» с 2016 года. В текущем сезоне он принял участие в 19 матчах во всех турнирах и отметился одним голом.