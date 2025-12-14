Председатель ЭСК РФС Каманцев объяснил, почему Левников удалил Мойзеса в матче «Краснодар» — ЦСКА

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) и экспертно-судейской комиссии РФС Павел Каманцев объяснил решение главного арбитра матча 18-го тура РПЛ «Краснодар» — ЦСКА (3:2) Кирилла Левникова удалить защитника армейцев Мойзеса.

Бразилец получил первую желтую карточку на 24-й минуте встречи за фол на форварде «быков» Джоне Кордобе. На 68-й минуте он заработал второе предупреждение за фол на полузащитнике Жоау Батчи и был удален с поля.

«Хотя комиссия рассматривает моменты изолированно, эксперты имели представление о ходе матча и были осведомлены об инциденте, связанном с конфронтацией с Черниковым. В том эпизоде судья не стал удалять игрока ЦСКА, пытаясь сохранить количественный паритет на поле.

Оценивая эту ситуацию с трибуны или по телевизору, безусловно, ожидаются желтые карточки, но судья, чувствуя атмосферу матча, решил управлять этой ситуацией без санкций. Его решение было продиктовано попыткой сохранить баланс в матче. По его мнению, контроль управления игрой позволял уйти на внушение — если поведение игрока не изменится, будут внесены более строгие санкции.

Ситуация с вынесением второго предупреждения Мойзесу комиссией рассматривалась изолированно, однако, думаю, что контекст матча и совокупность действий игрока могли быть приняты во внимание. При вынесении удаления Левников показал жестом, что уже была пограничная ситуация ранее, в которой санкций не последовало, а было внушение. В этот раз уйти на внушение арбитру не получилось с учетом развития событий в ходе матча.

Удаление в первой ситуации (при конфронтации) было бы более понятным решением для зрителей и вызвало бы меньше дискуссий в целом. Можно сказать, что с точки зрения справедливости в итоге все было верно, хотя оптимальным вариантом было бы более раннее удаление. Кроме того, не могу не отметить, что матч в целом был крайне сложным. Возможно, одним из самых сложных и важных в карьере Левникова, и в целом он провел его на очень высоком уровне», — приводит официальный сайт РФС слова Каманцева.

ЦСКА обращался в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть эпизод со второй желтой карточкой Мойзеса. Комиссия признала верным решение Левникова сделать футболисту второе предупреждение и показать ему красную карточку.