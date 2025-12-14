Председатель ЭСК РФС Каманцев объяснил, почему Левников удалил Мойзеса в матче «Краснодар» — ЦСКА
Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) и экспертно-судейской комиссии РФС Павел Каманцев объяснил решение главного арбитра матча 18-го тура РПЛ «Краснодар» — ЦСКА (3:2) Кирилла Левникова удалить защитника армейцев Мойзеса.
Бразилец получил первую желтую карточку на 24-й минуте встречи за фол на форварде «быков» Джоне Кордобе. На 68-й минуте он заработал второе предупреждение за фол на полузащитнике Жоау Батчи и был удален с поля.
«Хотя комиссия рассматривает моменты изолированно, эксперты имели представление о ходе матча и были осведомлены об инциденте, связанном с конфронтацией с Черниковым. В том эпизоде судья не стал удалять игрока ЦСКА, пытаясь сохранить количественный паритет на поле.
Оценивая эту ситуацию с трибуны или по телевизору, безусловно, ожидаются желтые карточки, но судья, чувствуя атмосферу матча, решил управлять этой ситуацией без санкций. Его решение было продиктовано попыткой сохранить баланс в матче. По его мнению, контроль управления игрой позволял уйти на внушение — если поведение игрока не изменится, будут внесены более строгие санкции.
Ситуация с вынесением второго предупреждения Мойзесу комиссией рассматривалась изолированно, однако, думаю, что контекст матча и совокупность действий игрока могли быть приняты во внимание. При вынесении удаления Левников показал жестом, что уже была пограничная ситуация ранее, в которой санкций не последовало, а было внушение. В этот раз уйти на внушение арбитру не получилось с учетом развития событий в ходе матча.
Удаление в первой ситуации (при конфронтации) было бы более понятным решением для зрителей и вызвало бы меньше дискуссий в целом. Можно сказать, что с точки зрения справедливости в итоге все было верно, хотя оптимальным вариантом было бы более раннее удаление. Кроме того, не могу не отметить, что матч в целом был крайне сложным. Возможно, одним из самых сложных и важных в карьере Левникова, и в целом он провел его на очень высоком уровне», — приводит официальный сайт РФС слова Каманцева.
ЦСКА обращался в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть эпизод со второй желтой карточкой Мойзеса. Комиссия признала верным решение Левникова сделать футболисту второе предупреждение и показать ему красную карточку.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1