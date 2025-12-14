«Рубин» продлил контракт с полузащитником Васильевым

«Рубин» продлил контракт с полузащитником Никитой Васильевым, сообщает пресс-служба клуба.

Новое соглашение с футболистом рассчитано до 2029 года.

19-летний Васильев— воспитанник казанцев. Он выступает за первую команду с января 2025 года. Всего он принял участие в восьми матчах и не отметился результативными действиями.

«Рубин» набрал 23 очка в 18 матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России.