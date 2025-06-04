Четверо арендованных игроков вернулись из «Оренбурга» в свои клубы

Пресс-служба «Оренбурга» заявил о завершении арендных соглашений с четырьмя игроками.

Вратарь Богдан Москвичев и полузащитник Ярослав Михайлов вернутся в «Зенит», защитник Данила Прохин — в «Ростов», а защитник Казымджан Караташ — в «Галатасарай».

«Оренбург» по итогам сезона-2024/25 занял 15-е место в РПЛ и покинул элитный дивизион.