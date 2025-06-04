Олег Иванов составил символическую сборную РПЛ-2024/25

Экс-полузащитник сборной России Олег Иванов в своей колонке для «СЭ» составил символическую сборную чемпионата России сезона-2024/25.

За основу хавбек «Рубина» взял схему 3-5-2: Агкацев — Вуячич, Роша, Мойзес — Кабутов, Барриос, Кисляк, Сперцян, Дуглас Сантос — Кордоба, Даку.