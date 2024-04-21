Виллиан Роша об удалении в игре с «Ахматом»: «Непреднамеренно задел Садулаева. Мы пожали руки»

Защитник ЦСКА Виллиан Роша прокомментировал удаление в матче с «Ахматом» (1:2) в 25-м туре РПЛ.

«В этом эпизоде я не хотел нанести травму моему оппоненту. Обычная игровая ситуация, в которой я боролся за мяч. Просто сделал шаг, а там уже была нога футболиста «Ахмата». Непреднамеренно задел.

Я не разговаривал с Садулаевым. Мы пожали руки, когда он проходил мимо меня. Но попросил у него прощения через прессу», — цитирует Рошу Sport24.

На данный момент ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков. «Ахмат» идет 14-м (21).