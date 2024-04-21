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Виллиан Роша об удалении в игре с «Ахматом»: «Непреднамеренно задел Садулаева. Мы пожали руки»

Руслан Минаев
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Защитник ЦСКА Виллиан Роша прокомментировал удаление в матче с «Ахматом» (1:2) в 25-м туре РПЛ.

«В этом эпизоде я не хотел нанести травму моему оппоненту. Обычная игровая ситуация, в которой я боролся за мяч. Просто сделал шаг, а там уже была нога футболиста «Ахмата». Непреднамеренно задел.

Я не разговаривал с Садулаевым. Мы пожали руки, когда он проходил мимо меня. Но попросил у него прощения через прессу», — цитирует Рошу Sport24.

На данный момент ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков. «Ахмат» идет 14-м (21).

Источник: Sport24
РПЛ
ФК Ахмат
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
Лечи Садулаев
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 Локомотив 24 9 11 4 39-32 38
5
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
6
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 24 9 6 9 21-30 33
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 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Балтика 24 6 5 13 23-28 23
14
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
15
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
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 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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Краснодар – Факел
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20.04 14:00
Рубин – Локомотив
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20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
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20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 1 : 2
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Пари НН – Динамо
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