Гендиректор «Пари НН»: «Стаматов — замечательный человек и футболист, но ему нужно играть»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов ответил на вопрос о будущем защитника нижегородцев Матео Стаматова.

«Матео замечательный человек и футболист, но ему нужно играть и развиваться. Конкуренция на его позиции и вообще в команде сейчас сильная. Безусловно, мы заинтересованы в том, чтобы Матео играл. Если это не получится в нашем клубе, то мы вместе с нашими партнерами по переговорам предложим ему наиболее правильную траекторию», — приводит слова Мелик-Гусейнова «РБ Спорт».

Стаматов перешел в «Пари НН» из «Оренбурга» летом 2023 года. В текущем сезоне 25-летний болгарин провел 14 матчей во всех турнирах, отличившись двумя голевыми передачами.

Контракт Стаматова с «Пари НН» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 600 тысяч евро.