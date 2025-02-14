Точилин о Карпине в «Динамо»: «Есть Личка, он будет стараться выиграть чемпионат с бело-голубыми»

Бывший игрок московского «Динамо» Александр Точилин прокомментировал новость о том, что в следующем сезоне команду может возглавить Валерий Карпин.

Ранее сообщалось, что Карпин может сменить Марцела Личку на посту главного тренера «Динамо», если клуб не продлит контракт с чешским специалистом.

«На сегодня в «Динамо» есть Личка. Тот, кто пишет про Карпина в «Динамо», пусть отвечает, станет ли с ним команда сильнее. В этом сезоне Марцел будет стараться стать чемпионом с бело-голубыми. Главное, чтобы работа Лички устраивала руководителей клуба. Не могу оценивать его работу, так как сам являюсь тренером», — приводит слова Точилина «РБ Спорт».

После 18 туров «Динамо» с 35 очками занимает четвертое место в таблице РПЛ. В минувшем сезоне бело-голубые заняли третье место.