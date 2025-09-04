Источник: «Спартак» предлагал 1,7 миллиона евро за бразильского защитника Абнера

«Спартак» хотел подписать защитника «Жувентуде» Абнера, сообщает RTI Esporte.

По информации источника, красно-белые предлагали бразильскому клубу 1,7 миллиона евро за 21-летнего футболиста, однако «Жувентуде» отказался продавать защитника за данную сумму.

Отмечается, что интерес к Абнеру также проявляют команды из Испании, Франции, Италии и Португалии.

Футболист выступает за основную команду «Жувентуде» с января 2025 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца 2027 года.