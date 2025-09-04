«Краснодар» объявил о переходе Пальцева

«Краснодар» объявил о трансфере защитника Валентина Пальцева из махачкалинского «Динамо» на правах аренды.

Арендное соглашение рассчитано до 23 января 2026 года и включает в себя обязательную опцию выкупа. Контракт защитника с «Краснодаром» будет рассчитан до конца июня 2030 года. Игрок будет выступать под 17-м номером.

«Быки» выложили ролик с презентацией футболиста в Telegram-канале.

Пальцев выступал за «Динамо» с лета 2024 года. За это время футболист провел за махачкалинский клуб 44 матча во всех турнирах, в которых отметился 1 голом и 1 результативной передачей.