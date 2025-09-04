«Динамо» планирует открыть футбольную школу в Иордании

В пресс-службе «Динамо» сообщили «СЭ» о возможном открытии футбольной школы «Динамо» в Иордании.

«Планируется открытие футбольной школы «Динамо» в Иордании — в рамках сотрудничества с действующей футбольной академии в столице страны, Аммане», — сообщили в пресс-службе клуба.

Цель школы — раскрывать и развивать местные таланты, предоставлять юным игрокам возможности для участия в местных и региональных турнирах, а также создавать безопасную и увлекательную спортивную среду, которая помогает молодым спортсменам развиваться физически, умственно и нравственно.

Место будущей академии «Динамо» в Иордании. Фото Пресс-служба ФК «Динамо»

Ранее председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин сообщил, что у клуба откроется филиал в Африке, в Буркина-Фасо, а клуб объявил, что количество динамовских школ и филиалов по России и миру превысило 150.