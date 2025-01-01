Источник: «Спартак» планирует предложить Литвинову новый контракт

«Спартак» намерен предложить полузащитнику клуба Руслану Литвинову новый контракт, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, руководство красно-белых хотело бы сохранить 23-летнего футболиста, к которому проявляют интерес ряд европейских клубов. Окончательное решение по условиям нового соглашения будет принято после назначения нового спортивного директора.

Литвинов в текущем сезоне сыграл за «Спартак» 19 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Контракт игрока рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.

Всего на счету Литвинова 118 матчей за основную команду «Спартака», 5 голов и 6 результативных передач.