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Сегодня, 12:26

Источник: «Спартак» планирует предложить Литвинову новый контракт

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Спартак» намерен предложить полузащитнику клуба Руслану Литвинову новый контракт, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, руководство красно-белых хотело бы сохранить 23-летнего футболиста, к которому проявляют интерес ряд европейских клубов. Окончательное решение по условиям нового соглашения будет принято после назначения нового спортивного директора.

Литвинов в текущем сезоне сыграл за «Спартак» 19 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Контракт игрока рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.

Всего на счету Литвинова 118 матчей за основную команду «Спартака», 5 голов и 6 результативных передач.

Источник: Metaratings.ru
Руслан Литвинов
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
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 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
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 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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