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Сегодня, 11:04

Дзюба поздравил с Новым годом: «Не забывайте быть людьми и делать добрые дела»

Руслан Минаев
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Нападающий «Акрона» Артем Дзюба опубликовал поздравление с Новым годом.

«Год был очень непростой, но интересный, как и все, наверное, предыдущие. Мы набираемся опыта, мы становимся лучше. Надеюсь, добрее, надеюсь, сдержаннее. И, вообще, самое главное — не забывать быть людьми с огромным и добрым сердцем, не забывать делать какие-то добрые дела. И самое главное, мне кажется, не забывать, чтобы в сердце, на душе и в мыслях Господь Бог присутствовал как можно чаще и как можно больше», — сказал форвард в опубликованном в его Telegram-канале видео.

36-летний россиянин в этом сезоне провел за тольяттинцев 11 матчей, забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.

Артем Дзюба
РПЛ
ФК Акрон
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
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