Рианчо поздравил российских футболистов и болельщиков с Новым годом

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо в разговоре с «СЭ» поздравил российских футболистов и болельщиков с Новым годом.

«Счастливого 2025 года. Желаю в наступающем году здоровья, больших побед, достижений всех целей и задач, а также мира всем!» — сказал Рианчо «СЭ».

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.