На этой неделе «Зенит» может заявить Вендела

Как стало известно «СЭ», «Зенит» по-прежнему готов рассмотреть вопрос продажи 27-летнего полузащитника Вендела в один из южноамериканских клубов, однако при этом не против внести его в ближайшее время в заявку для участия в чемпионате России и FONBET Кубке страны.

Вместе с тем, хавбек тренируется с основой сине-бело-голубых, а в понедельник, 21 июля, провел в составе команды Сергея Семака контрольный матч с «Зенитом-2».

Ранее появилась информация, что Вендел отказался от трансфера в саудовский «Аль-Иттихад», который был готов заплатить за хавбека 30 миллионов евро.

21 мая стало известно, что «Ботафого» решил расторгнуть трансферное соглашение о переходе Вендела. По данным «СЭ», причиной этого стали финансовые проблемы владельца бразильского клуба Джона Текстора. В самом «Ботафого» заявили, что сделка сорвалась по геополитическим причинам.