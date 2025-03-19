Источник: «Спартак» может продлить контракт с Игнатовым и отправить его в аренду

В «Спартаке» к концу сезона планируют принять решение по будущему полузащитника Михаила Игнатова, сообщает «Евро-Футбол.Ру».

Контракт 24-летнего футболиста заканчитвается летом этого года. По информации источника, красно-белые могут продлить соглашение и отправить Игнатова в аренду летом.

В этом сезоне полузащитник провел девять матчей во всех турнирах, не отличившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 1,2 миллиона евро.