Источник: «Спартак» может продлить контракт с Игнатовым и отправить его в аренду
В «Спартаке» к концу сезона планируют принять решение по будущему полузащитника Михаила Игнатова, сообщает «Евро-Футбол.Ру».
Контракт 24-летнего футболиста заканчитвается летом этого года. По информации источника, красно-белые могут продлить соглашение и отправить Игнатова в аренду летом.
В этом сезоне полузащитник провел девять матчей во всех турнирах, не отличившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 1,2 миллиона евро.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»
