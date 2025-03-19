Юран не удивлен игрой Мартинса за «Спартак»: «А чему поражаться? Человек в Европе играл»

Российский тренер Сергей Юран в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре полузащитника «Спартака» Кристофера Мартинса в текущем сезоне.

«Человек играл в Европе. Я много матчей видел с его участием — он добротный футболист. Я не удивлен его игрой. А чему удивляться? Если бы вышел молодой пацан 18-летний, проведя такую неделю... Здесь да, было бы удивление. А Мартинс — опытный игрок, получилось у него забить, ну, хорошо», — сказал Юран «СЭ».

В текущем сезоне 28-летний полузащитник провел 23 матча во всех турнирах, забил 7 мячей и сделал 5 результативных передач.

Александр Абустин