Источник: «Спартак» и «Краснодар» претендуют на албанского вратаря

Вратарь турецкого «Менеменспора» Гентиан Селмани попал в сферу интересов ряда европейских клубов, включая российские, сообщает Fotomac. По данным источника, на 22-летнего албанца претендуют «Спартак» и «Краснодар». Также он входит в сферу интересов «Зари», «Олимпиакоса» и «Болоньи».

Селмани перешел в «Менеменспор», выступающий во втором турецком дивизионе, из албанского «Лячи» в прошлом году. В нынешнем сезоне он провел в чемпионате 28 матчей, пропустил 38 мячей. Контракт Селмани с «Менеменспором» рассчитан еще на год.