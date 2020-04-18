РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Источник: «Спартак» и «Краснодар» претендуют на албанского вратаря

11:45
Гентиан Селмани. Фото Fotomac
Гентиан Селмани. Фото Fotomac
Теги:

Вратарь турецкого «Менеменспора» Гентиан Селмани попал в сферу интересов ряда европейских клубов, включая российские, сообщает Fotomac. По данным источника, на 22-летнего албанца претендуют «Спартак» и «Краснодар». Также он входит в сферу интересов «Зари», «Олимпиакоса» и «Болоньи».

Селмани перешел в «Менеменспор», выступающий во втором турецком дивизионе, из албанского «Лячи» в прошлом году. В нынешнем сезоне он провел в чемпионате 28 матчей, пропустил 38 мячей. Контракт Селмани с «Менеменспором» рассчитан еще на год.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
7
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир