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Полузащитник ЦСКА Кучаев вернулся в общую группу

15:00
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Полузащитник ЦСКА Александр Кучаев занимается в общей группе, сообщает пресс-служба команды.

«Кучай полноценно работает в общей группе с сегодняшней тренировки», — говорится в сообщении в Twitter.

10 декабря футболист перенес операцию на колене. У игрока были проблемы с левым мениском.

В этом сезоне 22-летний россиянин провел 15 игр в РПЛ, отметившись 6 голами и 3 результативными передачами.

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