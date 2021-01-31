Полузащитник ЦСКА Кучаев вернулся в общую группу

Полузащитник ЦСКА Александр Кучаев занимается в общей группе, сообщает пресс-служба команды.

«Кучай полноценно работает в общей группе с сегодняшней тренировки», — говорится в сообщении в Twitter.

10 декабря футболист перенес операцию на колене. У игрока были проблемы с левым мениском.

В этом сезоне 22-летний россиянин провел 15 игр в РПЛ, отметившись 6 голами и 3 результативными передачами.