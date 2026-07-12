Источник: сотрудники МВД не выпускали болельщиков с трибун в перерыве матча «Локомотив» — «Спартак»
Сотрудники МВД запретили болельщикам покидать трибуны в перерыве товарищеского матча «Локомотив» — «Спартак» (2:0), сообщает «Осторожно, новости».
Игра состоялась 11 июля на «РЖД Арене». По данным источника, после завершения первого тайма зрителям не разрешили выйти в туалет, из-за чего на выходе образовалась давка.
По словам болельщиков, сотрудники МВД сослались на «приказ», согласно которому посетителям было запрещено покидать трибуны. Решение может быть связано с тем, что некоторые фанаты жгли пиротехнику во время матча.
В сезоне-2025/26 «Локомотив» набрал 53 очка и занял третье место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» финишировал четвертым с 52 баллами.
Источник: «Осторожно, новости»
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|1
|2
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|22
|
3
|Зенит
|10
|7
|0
|3
|22-11
|21
|
4
|Краснодар
|10
|6
|3
|1
|16-10
|21
|
5
|Спартак
|10
|6
|2
|2
|17-8
|20
|
6
|Динамо Мх
|10
|4
|0
|6
|15-20
|12
|
7
|Балтика
|10
|3
|3
|4
|14-12
|12
|
8
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|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
9
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|10
|2
|6
|2
|12-12
|12
|
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|2
|6
|2
|14-15
|12
|
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|5
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|11
|
12
|Ахмат
|10
|2
|5
|3
|13-13
|11
|
13
|Локомотив
|10
|2
|4
|4
|13-11
|10
|
14
|Акрон
|10
|1
|5
|4
|11-19
|8
|
15
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
|
16
|Факел
|10
|0
|3
|7
|6-18
|3
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|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|- : -
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|- : -
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:45
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|21:00
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|8
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|6
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|9
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
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