Источник: сотрудники МВД не выпускали болельщиков с трибун в перерыве матча «Локомотив» — «Спартак»

Сотрудники МВД запретили болельщикам покидать трибуны в перерыве товарищеского матча «Локомотив» — «Спартак» (2:0), сообщает «Осторожно, новости».

Игра состоялась 11 июля на «РЖД Арене». По данным источника, после завершения первого тайма зрителям не разрешили выйти в туалет, из-за чего на выходе образовалась давка.

По словам болельщиков, сотрудники МВД сослались на «приказ», согласно которому посетителям было запрещено покидать трибуны. Решение может быть связано с тем, что некоторые фанаты жгли пиротехнику во время матча.

В сезоне-2025/26 «Локомотив» набрал 53 очка и занял третье место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» финишировал четвертым с 52 баллами.