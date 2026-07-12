Геркус: «Последние 50 лет у «Динамо» не получалось бороться за трофеи, на месте Тюкавина перешел бы в «Зенит»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал «СЭ» интерес «Зенита» к нападающему «Динамо» Константину Тюкавину.

«Зенит» все делает правильно. Он идет за лучшим русским нападающим. Питерский клуб ставит «Динамо» в очень сложную ситуацию. Если москвичи оставляют футболиста, то понятно, что Тюкавин будет рассчитывать на хотя бы борьбу за трофей. Также должен быть пересмотрен контракт нападающего в пользу тех условий, которые мог ему дать «Зенит». Питерцы, даже не покупая игрока, ставят «Динамо» в неудобную позицию. Абсолютно нормальное действие от чемпиона. Сможет ли «Динамо» бороться за трофей? Это вопрос. Последние 50 лет не получалось. Я бы на месте Тюкавина перешел в «Зенит». Может, Костя предан лишь одному клубу и он будет как Тотти», — сказал Геркус «СЭ».

Тюкавин — воспитанник «Динамо». В сезоне-2025/26 форвард забил 13 голов и сделал 6 результативных передач в 31 матче за бело-голубых. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 17 миллионов евро.