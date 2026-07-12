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Шнякин рассказал, что нужно «Спартаку» для завоевания чемпионства в сезоне-2026/27

Дарик Агаларов
корреспондент

Спортивный комментатор Дмитрий Шнякин поделился с «СЭ» мнением о том, что необходимо сделать «Спартаку» для победы в чемпионате России-2026/27.

«У меня ровно один ответ. Можно сколько угодно искать крайних защитников и просматривать игроков на разных линиях, но, на мой взгляд, этому «Спартаку» нужно лишь одно. Клуб приобретает новый стиль при новом тренере. И «Спартаку» нужно ровно одно — высококлассный, гарантированно забивающий нападающий. Это всегда проблема: такие футболисты — в цене, не всегда хотят приезжать в Россию. А если переходят к нам в чемпионат, то не у всех получается раскрыться.

«Спартаку» нужен забивной форвард, а не как Угальде, которого хватает лишь на полсезона. Нужен нападающий, гарантирующий хотя бы 12-13 голов. Это будет важнейшим элементом в борьбе за чемпионство. Но даже с нынешними форвардами «Спартак» готов бороться за трофей», — сказал Шнякин «СЭ».

«Спартак» в сезоне-2025/26 занял четвертое место в РПЛ с 52 очками, уступив ставшему чемпионом «Зениту» 16 очков. При этом красно-белые завоевали Кубок России, победив в суперфинале «Краснодар» (1:1, пенальти — 4:3).

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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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