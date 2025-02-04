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Сегодня, 14:33

В «Динамо» отреагировали на информацию о согласовании контракта с Глебовым

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал информацию о том, что клуб согласовал контракт с хавбеком «Ростова» Данилом Глебовым.

«Слухи мы не комментируем. Глебов — игрок ФК «Ростов». Спрашивайте там, где вы эту новость увидели», — сказал Гафин.

Глебов выступает за ростовчан с 2019 года. В текущем сезоне он провел 23 матча во всех турнирах, забил один мяч и сделал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро.

Данил Глебов
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Источник: хавбек «Ростова» Глебов согласовал 5-летний контракт с «Динамо»
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
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 Химки 18 3 7 8 22-35 16
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 Факел 18 2 8 8 11-25 14
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 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
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