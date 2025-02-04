В «Динамо» отреагировали на информацию о согласовании контракта с Глебовым

Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал информацию о том, что клуб согласовал контракт с хавбеком «Ростова» Данилом Глебовым.

«Слухи мы не комментируем. Глебов — игрок ФК «Ростов». Спрашивайте там, где вы эту новость увидели», — сказал Гафин.

Глебов выступает за ростовчан с 2019 года. В текущем сезоне он провел 23 матча во всех турнирах, забил один мяч и сделал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро.