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Источник: сегодня истекает срок, когда «Крузейру» должен погасить долг перед «Спартаком» за Педро Рошу

14:24
Педро Роша. Фото ФК «Крузейро».
Педро Роша. Фото ФК «Крузейро».
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Сегодня истекает срок, который установил ФИФА, когда «Крузейру» должен погасить долг перед «Спартаком» за нападающего Педро Рошу.

Бразильский клуб не расплатился до конца за аренду футболиста. Сумма долга составляет 2,4 миллиона евро, сообщает 98live.com.br.

Роша выступал за «Крузейру» в прошлом сезоне. В 33 матчах он забил 4 гола. Сейчас 25-летний бразилец является игроком «Фламенго».

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