«Оренбург» — «Краснодар»: гол Батчи отменили из-за офсайда
Полузащитник «Краснодара» Жуан Батчи открыл счет в матче с «Оренбургом» в 4-м туре РПЛ — 1:0.
Он отличился на 19-й минуте. После гола главный арбитр Алексей Сухой отменил взятие ворот из-за офсайда Джона Кордобы.
Игра проходит на стадионе «Газовик» в Оренбурге.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Новости