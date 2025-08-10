«Оренбург» — «Краснодар»: гол Батчи отменили из-за офсайда

Полузащитник «Краснодара» Жуан Батчи открыл счет в матче с «Оренбургом» в 4-м туре РПЛ — 1:0.

Он отличился на 19-й минуте. После гола главный арбитр Алексей Сухой отменил взятие ворот из-за офсайда Джона Кордобы.

Игра проходит на стадионе «Газовик» в Оренбурге.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.