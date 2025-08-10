Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

10 августа, 15:51

«Оренбург» — «Краснодар»: гол Батчи отменили из-за офсайда

Руслан Абушкин
редактор интернет отдела

Полузащитник «Краснодара» Жуан Батчи открыл счет в матче с «Оренбургом» в 4-м туре РПЛ — 1:0.

Он отличился на 19-й минуте. После гола главный арбитр Алексей Сухой отменил взятие ворот из-за офсайда Джона Кордобы.

Игра проходит на стадионе «Газовик» в Оренбурге.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Чемпионат России. Премьер-лига. 4-й тур.
10 августа, 15:30. Газовик (Оренбург)
Оренбург
0:1
Краснодар
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Оренбург
Жуан Батчи
Читайте также
Москалькова заявила о росте числа обращений россиян из Прибалтики
Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
Гимнастки из РФ успешно выступили на турнире «Кубок «Небесная грация» в Пекине
Военный ВС России Чукча рассказал про хитрость бойцов при освобождении Даниловки
Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
Популярное видео
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Sergey Nikolsky

    очевидное действие, которое явно влияет на возможность соперника играть в мяч?...- Нет...- Получал преимущество, играя в мяч или мешая сопернику?...- Нет...- Мяч был намеренно отбит любым соперником при спасении?...- Нет. Он провожал мяч глазами, который получил его товарищ по команде. Навес шел не ему..- Тогда это не "офсайд"...- Похоже, команда ВАРа не знает правил?...- Главное, чтобы их знал судья в поле...- Похоже, он тоже не в курсе...- Ничего удивительного! Судьи умывают руки, есть же ВАР, есть на кого списать свой промах...

    10.08.2025

  • Sergey Nikolsky

    «ОРЕНБУРГ» — «КРАСНОДАР» — 0:0. АРБИТР НЕ ЗАСЧИТАЛ ГОЛ БАТЧИ В МАТЧЕ РПЛ...- Почему?...- Сослался на пункт правил об офсайде...- А что такое "офсайд"?...- Офсайд, это когда игрок, находящийся в положении "вне игры" в момент игры в мяч или касания мяча партнером по команде, наказывается за это, только если он участвует в активных игровых действиях...- Кордоба участвовал в активных действиях?...- Нет...- Вмешивается в игру?...- Нет...- Мешал сопернику?...- Нет...- Закрывал линию обзора сопернику?...- Нет...- Вступал с соперником в борьбу за мяч?...- Нет...- Очевидно пытался играть в мяч, который находится рядом, когда это действие влияло на соперника?...- Нет...- Совершал очевидное

    10.08.2025

  • Горын

    Фигня у тебя в штанах.

    10.08.2025

  • Спринт

    придурь с соплей дилетантской .. неси свою хрень своим борматушникам в подворотне .. не лезь с фигней ..

    10.08.2025

  • Горын

    Привыкли, что в прошедшем сезоне коровам многое прощали. Хватит.Теперь не будут. И кстати не порали Кордобе ЖК показать? Хамит, однако.

    10.08.2025

  • redgy

    Бред сивой кобылы! И так мало мотивации смотреть РПЛ в изоляции, так еще и эти черти..

    10.08.2025

  • Спринт

    Идиотизм трактовки .. что дышло .. как явление в рос.судействе футбола. Гол забит по Правилам игры в футбол. И только рос.фут.суд./идиоты могут якобы обнаружить офсайд в моменте, который не влиял на игровую ситуацию перед завершением атаки краснодарцев.

    10.08.2025

  • Ратель

    Слава Богу. Больше побуждения забить ещё - и побольше, для страховки.

    10.08.2025

    • Источник: «Саутгемптон» предложил за Сперцяна 12 миллионов евро

    Конате — о победе «Ахмата» над «Зенитом»: «Хотелось показать, что мы способны на большее»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости