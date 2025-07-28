Globo: «Спартак» предложил около 8 миллионов евро за защитника «Атлетико Минейро» и сборной Бразилии Арану

«Спартак» намерен оформить переход защитника «Атлетико Минейро» Гильерме Араны, сообщает Globo.

По данным источника, красно-белые сделали бразильскому клубу предложение в размере 51 миллиона бразильских реалов (по курсу на 28 июля 2025 года — 7,8 миллиона евро. Прим. «СЭ») за 28-летнего игрока.

Арана играет за «Атлетико Минейро» с 2020 года. Он провел за клуб 242 матча, забил 21 гол и сделал 35 результативных передач. Его контракт истекает в конце 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

Ранее он играл за «Севилью», «Аталанту», «Коринтианс» и «Атлетико Паранаэнсе». На счету Араны 13 матчей за сборную Бразилии.

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