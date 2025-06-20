Источник: «Сан-Паулу» отклонил предложение «Краснодара» в размере 8 миллионов евро за Ферейру

«Краснодар» сделал предложение «Сан-Паулу» в размере 8 миллионов евро за форварда Лукаса Ферейру, сообщает Globo.

Однако, как отмечает источник, бразильский клуб не устроило данное предложение. В «Сан-Паулу» заявили, что начнут вести переговоры по 19-летнему игроку только от суммы в 10 миллионов евро. При этом общение между сторонами продолжается.

Ферейра выступает за «Сан-Паулу» с января этого года. В минувшем сезоне он сыграл 32 матча за команду во всех турнирах, отметившись 5 голами и 3 результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до 31 декабря 2029 года.