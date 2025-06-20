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Прокуратура Амстердама подтвердила экстрадицию Промеса из ОАЭ

Алина Савинова

Прокуратура Амстердама сделала заявление по поводу ситуации с экстрадицией бывшего нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

Сообщается, что 33-летний футболист был экстрадирован на родину из ОАЭ. После прибытия в Нидерланды он будет содержаться под стражей на основании ранее выданного ордера на арест.

В Нидерландах в отношении Промеса заведены два уголовных дела: о контрабанде наркотиков и о нападении на двоюродного брата. Суммарно игрок приговорен к лишению свободы на 7,5 лет. В заявлении прокуратуры Амстердама подчеркивается, что оба уголовных дела будут рассмотрены совместно в апелляционном порядке. Дата судебного заседания пока не назначена.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год и с 2021-го по 2024-й. В феврале прошлого года он был задержан в ОАЭ и не смог вылететь из страны с московской командой. Футболист проходил обвиняемым по делу о ДТП, которое в мае было закрыто. Однако в марте нападающего арестовали по запросу нидерландской прокуратуры, запросившей его экстрадицию. Позднее Промес был отпущен на свободу.

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Квинси Промес
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ФК Спартак (Москва)
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1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
9
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат 3 : 2
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА 3 : 1
18.10 18:45 Спартак – Рубин 4 : 0
18.10 21:00 Балтика – Ростов 0 : 0
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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