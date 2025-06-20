Прокуратура Амстердама подтвердила экстрадицию Промеса из ОАЭ

Прокуратура Амстердама сделала заявление по поводу ситуации с экстрадицией бывшего нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

Сообщается, что 33-летний футболист был экстрадирован на родину из ОАЭ. После прибытия в Нидерланды он будет содержаться под стражей на основании ранее выданного ордера на арест.

В Нидерландах в отношении Промеса заведены два уголовных дела: о контрабанде наркотиков и о нападении на двоюродного брата. Суммарно игрок приговорен к лишению свободы на 7,5 лет. В заявлении прокуратуры Амстердама подчеркивается, что оба уголовных дела будут рассмотрены совместно в апелляционном порядке. Дата судебного заседания пока не назначена.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год и с 2021-го по 2024-й. В феврале прошлого года он был задержан в ОАЭ и не смог вылететь из страны с московской командой. Футболист проходил обвиняемым по делу о ДТП, которое в мае было закрыто. Однако в марте нападающего арестовали по запросу нидерландской прокуратуры, запросившей его экстрадицию. Позднее Промес был отпущен на свободу.