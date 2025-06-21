Аршавин назвал лучших футболистов прошедшего сезона РПЛ

Бронзовый призер чемпионата Европы в составе сборной России Андрей Аршавин считает, что нападающий Джон Кордоба и вратарь Станислав Агкацев из «Краснодара», а также полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков были лучшими футболистами прошедшего сезона РПЛ.

«Скорее всего, это Джон Кордоба, Станислав Агкацев, мне кажется, много внес для «Краснодара». В остальном — Эсекьэль Барко, Манфред Угальде. Угальде хорошо сыграл первую часть сезона, но стал лучшим бомбардиром. Алексей Батраков здорово сыграл. Но если выделять тройку, то назову Кордобу, Агкацева, Батракова», — сказал Аршавин ТАСС.

В прошедшем сезоне РПЛ чемпионом стал «Краснодар».