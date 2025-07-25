Источник: Самошников пройдет МРТ для перехода в «Спартак»

Защитник «Локомотива» Илья Самошников 27 июля пройдет МРТ для перехода в «Спартак», сообщает инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По данным источника, для игрока это дополнительная процедура, первичная уже состоялась. Красно-белые хотят быть на 100 процентов уверенными, что 27-летний футболист здоров.

Переговоры по личным условиям контракта начнутся после успешного прохождения медосмотра.

Самошников выступает за «Локомотив» с 2023 года. В сезоне-2024/25 он сыграл за команду 33 матча, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.