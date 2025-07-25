Геркус: «Я бы не стал называть тенденцией или трендом решения футболистов не переходить в «Спартак»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в разговоре с «СЭ» прокомментировал несложившиеся трансферы в «Спартак».

— Комличенко выбрал «Локомотив», Сергеев перешел в «Динамо», также планируется переход Зайнутдинова в «Динамо». В СМИ сообщалось, что всеми этими игроками интересовались красно-белые. «Спартак» — больше не приоритет?

— Я бы не стал называть тенденцией или трендом решения футболистов не переходить в «Спартак». Просто не сложилось. Игроки, которые не перешли к красно-белым — это не предел мечтаний для «Спартака». Это хорошие, неплохие футболисты, но они не для больших дел. Я бы не стал говорить, что Сергеев, Комличенко, Зайнутдинов — это игроки, которые могут привести к трофеям.

В 1-м туре РПЛ «Спартак» на своем поле победил махачкалинское «Динамо» (1:0). 26 июля красно-белые примут «Балтику» во 2-м туре чемпионата России.