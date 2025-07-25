Агент Самошникова отреагировал на информацию о возможном переходе игрока в «Спартак»

Агент Алексей Бабырь, представляющий интересы защитника «Локомотива» Ильи Самошникова, в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о подготовке к переходу футболиста в «Спартак».

25 июля сообщалось, что Самошников пройдет МРТ 27 июля для перехода в «Спартак».

«Илья действительно делает штатное МРТ, но, в первую очередь, для себя», — сказал Бабырь «СЭ».

Самошников выступает за «Локомотив» с 2023 года. Он провел 68 матчей за команду, забил пять мячей и сделал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.