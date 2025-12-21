Источник: руководство «Динамо» предложило новый контракт Бувачу

Руководство московского «Динамо» предложило новый контракт спортивному директору клуба Желько Бувачу, сообщает Sport24.

По данным источника, 64-летний специалист взял время на обдумывание предложения бело-голубых.

Контракт Бувача с «Динамо» действует до лета 2026 года. Он занимает пост спортивного директора клуба с февраля 2020 года.

«Динамо» (21 очко) после 18 туров РПЛ занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России.