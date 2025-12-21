Globo: «Зенит» не намерен продавать Нино зимой

«Зенит» отказался от идеи с возможной продажей защитника команды Нино в зимнее трансферное окно, сообщает Globo.

По данным источника, клуб не будет рассматривать предложения по 28-летнему футболисту. «Палмейрас» и «Коринтианс» делали запрос по защитнику, но им заявили, что игрок не продается.

10 декабря сообщалось, что «Флуминенсе» договорился с Нино о возвращении в клуб этой зимой.

Защитник в сезоне-2025/26 сыграл за сине-бело-голубых 17 матчей, забил один гол и сделал одну голевую передачу.

Контракт Нино с «Зенитом» рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 10 миллионов евро.