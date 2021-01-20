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Источник: «Ростов» хочет вернуть полузащитника «Спартака» Гулиева

23:05
Аяз Гулиев. Фото Александр Федоров., "СЭ"
Аяз Гулиев. Фото Александр Федоров., "СЭ"
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Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев может вернуться в «Ростов». Клуб из Ростова-на-Дону заинтересован в переходе футболиста, утверждает Metaratings.

Прежде Гулиев уже выступал за «Ростов» в 2018 году. Сначала футболист был арендован с января по июнь, а затем ростовский клуб выкупил контракт хавбека. Однако спустя полгода — в январе 2019 года «Спартак» решил вернуть игрока, выплатив «Ростову» компенсацию в 1 миллион евро.

В составе основной команды красно-белых Гулиев провел 26 матчей, в которых забил один гол. Последний раз полузащитник выходил на поле 4 ноября 2019 года в игре против тульского «Арсенала» (0:1).

В мае 2020 года у Гулиева и главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско произошел конфликт во время теоретического занятия. После этого немецкий специалист отстранил полузащитника от работы с основной командой.

Дополнительная информация:

https://metaratings.ru/news/rostov-khochet-vernut-poluzashchitnika-spartaka-gulieva/

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