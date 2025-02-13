Источник: «Ривер Плейт» сделал предложение «Краснодару» по Кастаньо

«Ривер Плейт» предложил «Краснодару» 8 миллионов долларов за полузащитника Кевина Кастаньо, сообщает журналист Герман Гарсия Грова в своих соцсетях.

Как отмечает источник, аргентинский клуб готов выкупить 70% прав на колумбийского футболиста, включая бонусы.

Кастаньо перешел в «Краснодар» в январе 2024 года. Полузащитник провел 21 матч за «быков» во всех турнирах, отметившись одним голом и четырьмя результативными передачами.

Контракт 24-летнего колумбийца с российским клубом рассчитан до лета 2028 года.