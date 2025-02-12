«Зенит» арендовал Мимовича без права выкупа

Как стало известно «СЭ», защитник «Фенербахче» Огнен Мимович перешел в аренду в «Зенит» до конца сезона без права выкупа.

Турецкий клуб не смог заявить 20-летнего игрока, но он нужен главному тренеру команды Жозе Моуринью в будущем. Сине-бело-голубые арендовали Мимовича бесплатно, однако будут выплачивать футболисту зарплату в полном размере.

В январе 2025 года Огнен Мимович перешел в «Фенербахче» из «Црвены Звезды» за 6,7 миллиона евро. В этом сезоне правый защитник принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился 1 голом и 2 результативными передачами.