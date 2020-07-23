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Источник: решение о расширении РПЛ не принято, «за» были только два клуба

12:38
Офис РПЛ. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Офис РПЛ. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Клубы РПЛ выступили против расширения лиги, сообщает «РБ-Спорт». Голосование состоялось на общем собрании по итогам чемпионата-2019/20, оно проходит в формате видеоконференции.

Изначально в повестке дня не было вопроса о расширении лиги, инициатором его рассмотрения стал глава РПЛ Сергей Прядкин. На собрании выступил вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов, который агитировал за увеличение числа участников чемпионата с 16 до 18 команд.

За расширение выступили только два клуба — «Крылья Советов» и «Оренбург», они заняли 15-е и 16-е места соответственно и следующий сезон начнут в ФНЛ. Большинство клубов проголосовали против, часть воздержалась.

Ранее «СЭ» сообщал, что вопрос расширения может быть рассмотрен ради сохранения в РПЛ «Крыльев Советов» и «Оренбурга».

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/reshenie-o-rasshirenii-rpl-ne-prinyato/

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