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Источник: президент РПЛ Прядкин поставил вопрос о расширении лиги

12:20
Сергей Прядкин. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Сергей Прядкин. Фото Федор Успенский, "СЭ"
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Президент РПЛ Сергей Прядкин выступил с инициативой рассмотреть вопрос о расширении лиги, сообщает Telegram-канал «Футбольный Биги». Его предложено поставить на голосование на общем собрании РПЛ по итогам чемпионата-2019/20, которое проходит в формате видеоконференции.

Изначально в повестке дня не было вопроса о расширении лиги. Ранее «СЭ» сообщал, что он может быть рассмотрен ради сохранения в РПЛ «Крыльев Советов» и «Оренбурга».

Расширение нуждается в согласовании с высшими государственными инстанциями. Если оно станет положительным, то в РПЛ в сезоне-2020/21 выступит 18, а не 16 клубов, в ФНЛ — не 20 клубов, а 18.

Премьер-лигу могут расширить до 18 клубов ради спасения «Крыльев» и «Оренбурга»

Дополнительная информация:

https://t.me/soccerbigi

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