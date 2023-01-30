Источник: переход Малкома из «Зенита» в «ПСЖ» не состоится

Трансфер нападающего «Зенита» Малком в «ПСЖ» не состоится, пишет журналист Relevo Маттео Моретто.

Летом прошлого года Малком заключил с «Зенитом» новый контракт, который рассчитан до конца июня 2027-го. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего футболиста в 24 миллиона евро.

Ранее в СМИ сообщалось, что Александр Медведев общался с президентом «ПСЖ» и что «Зенит» не будет рассматривать предложения о продаже Малкома ниже 40 миллионов евро.

В текущем сезоне 25-летний бразильский футболист провел 23 матча за клуб из Санкт-Петербурга, забил 15 голов и сделал 7 результативных передач.