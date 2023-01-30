Валуев заявил, что обязательно оформит Fan ID в этом году

Депутат Госдумы, болельщик «Зенита» Николай Валуев рассказал, будет ли оформлять «паспорт болельщика».

«Буду ли я оформлять паспорт болельщика? Да, конечно. Обязательно оформлю Fan ID в этом году», — приводит слова Валуева «РБ Спорт».

Система идентификации болельщиков была внедрена в чемпионате России с начала текущего сезона только на пяти стадионах. Но в весенней части турнира технология уже должна работать на стадионах всех клубов РПЛ.