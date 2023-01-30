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Сегодня, 20:24

Валуев заявил, что обязательно оформит Fan ID в этом году

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Депутат Госдумы, болельщик «Зенита» Николай Валуев рассказал, будет ли оформлять «паспорт болельщика».

«Буду ли я оформлять паспорт болельщика? Да, конечно. Обязательно оформлю Fan ID в этом году», — приводит слова Валуева «РБ Спорт».

Система идентификации болельщиков была внедрена в чемпионате России с начала текущего сезона только на пяти стадионах. Но в весенней части турнира технология уже должна работать на стадионах всех клубов РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikolaj-valuev-obyazatel-no-oformlyu-fan-id-v-e-tom-godu/
Футбол
РПЛ
Николай Валуев
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
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 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
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 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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 - : -
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Зенит – Н. Новгород
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Филипе Силва Малком

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Зенит

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