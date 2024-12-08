Источник: переход Батракова напрямую в Англию и Германию исключен

По информации «ВсеПроСпорт», переход полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова напрямую в Германию и Англию полностью исключен, руководство клуба не будет вести переговоры с клубами из этих двух стран.

Ранее стало известно, что «Фиорентина» интересовалась игроком «Локомотива», однако в клубе решили не покупать игрока на эту позицию в ближайшее трансферное окно.

Действующий контракт игрока с «Локомотивом» рассчитан до лета 2027 года.