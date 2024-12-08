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Бителло: «Мой уход из «Динамо»? Не обращаю внимание на слухи»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Полузащитник московского «Динамо» Бителло ответил на вопрос о своем возможном уходе из клуба.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что бразилец якобы хочет покинуть Россию из-за политической ситуации в мире.

— Не обращаю внимание на слухи. Я нахожусь в «Динамо», все мои мысли только об этом клубе, — заявил игрок.

Председатель совета директоров бело-голубых Дмитрий Гафин также опроверг новость о желании футболиста покинуть клуб.

Бителло выступает за «Динамо» с лета 2023 года. В текущем сезоне на счету 24-летнего бразильца 1 гол и 10 голевых передач за 21 матч во всех турнирах.

ФК Динамо (Москва)
Бителло
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 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 17 1 7 9 15-32 10
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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