Бителло: «Мой уход из «Динамо»? Не обращаю внимание на слухи»

Полузащитник московского «Динамо» Бителло ответил на вопрос о своем возможном уходе из клуба.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что бразилец якобы хочет покинуть Россию из-за политической ситуации в мире.

— Не обращаю внимание на слухи. Я нахожусь в «Динамо», все мои мысли только об этом клубе, — заявил игрок.

Председатель совета директоров бело-голубых Дмитрий Гафин также опроверг новость о желании футболиста покинуть клуб.

Бителло выступает за «Динамо» с лета 2023 года. В текущем сезоне на счету 24-летнего бразильца 1 гол и 10 голевых передач за 21 матч во всех турнирах.