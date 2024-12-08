Гафин: «Уходим в отпуск если не с хорошим, то точно с приподнятым настроением»

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал выступления команды в первой части сезона РПЛ.

В воскресенье, 8 декабря бело-голубые дома обыграли «Химки» (4:1) в матче 18-го тура чемпиоанат России.

— Мы считаем, что у «Динамо» хороший состав относительно конкурентов по РПЛ. Безусловно, в каждое трансферное окно наша задача усилять состав точечно.

Команда отреагировала достойно на игру в Грозном (1:1 в 17-м туре — Прим. «СЭ»). Мы достигли нужного результата. Это самое главное. Уходим в отпуск не в самом лучшем, но, по крайней мере, в приподнятом настроении. Чтобы хорошо поработать в межсезонье и вернуться — желательно с такой же серией результатов, которая была прошлой весной.

После 18 матчей «Динамо» занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 35 очков.