Источник: «Оренбург» отстранил Томпсона от тренировок с основой из-за лишнего веса
«Оренбург» отстранил нападающего Жорди Томпсона от тренировок в общей группе, сообщает портал En Cancha.
По информации источника, тренерский штаб оренбургской команды принял данное решение в связи с тем, что 19-летний футболист вернулся в расположение клуба с лишним весом.
Чилиец рассказал, что теперь его «заставляют плавать в бассейне», чтобы он похудел до начала сезона РПЛ. По словам вингера, в результате интенсивных тренировок он уже сбросил вес.
Томпсон выступает за «Оренбург» с января 2024 года. Всего он провел 12 матчей за оренбуржцев во всех турнирах, отметившись 2 голами и 1 результативной передачей.
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|Динамо
|0
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|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
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5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
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7
|Ростов
|0
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|0
|0
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|0
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8
|Рубин
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
|0
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|0
|0
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|0
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10
|Ахмат
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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11
|Факел
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|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
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16
|Акрон
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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