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Источник: «Оренбург» отстранил Томпсона от тренировок с основой из-за лишнего веса

Алина Савинова
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Жорди Томпсон.
Фото ФК «Оренбург»

«Оренбург» отстранил нападающего Жорди Томпсона от тренировок в общей группе, сообщает портал En Cancha.

По информации источника, тренерский штаб оренбургской команды принял данное решение в связи с тем, что 19-летний футболист вернулся в расположение клуба с лишним весом.

Чилиец рассказал, что теперь его «заставляют плавать в бассейне», чтобы он похудел до начала сезона РПЛ. По словам вингера, в результате интенсивных тренировок он уже сбросил вес.

Томпсон выступает за «Оренбург» с января 2024 года. Всего он провел 12 матчей за оренбуржцев во всех турнирах, отметившись 2 голами и 1 результативной передачей.

Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
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