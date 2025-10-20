Баринов заявил, что не близок к продлению контракта с «Локомотивом»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов ответил на вопросы о ходе переговоров с клубом по новому контракту.

Действующее соглашение 29-летнего хавбека с «Локомотивом» истекает летом 2026 года.

— Вы близки к продлению контракта с «Локомотивом»?

— Нет. Задавайте вопрос руководству.

— Вас не устроило предложение, которое было сделано пару недель назад?

— Меня не устроило, — цитирует Баринова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Баринов провел 17 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.