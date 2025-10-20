Баринов заявил, что не близок к продлению контракта с «Локомотивом»
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов ответил на вопросы о ходе переговоров с клубом по новому контракту.
Действующее соглашение 29-летнего хавбека с «Локомотивом» истекает летом 2026 года.
— Вы близки к продлению контракта с «Локомотивом»?
— Нет. Задавайте вопрос руководству.
— Вас не устроило предложение, которое было сделано пару недель назад?
— Меня не устроило, — цитирует Баринова «РБ Спорт».
В текущем сезоне Баринов провел 17 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.
Источник: «РБ Спорт»
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|2
|2
|0
|0
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|6
|
4
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|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
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|2
|1
|1
|0
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|4
|
6
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|1
|0
|1
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|1
|0
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|3
|
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|1
|0
|1
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|3
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|0
|1
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|0
|2
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|2
|
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|
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|1
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|
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|
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|0
|0
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|0
|
15
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|2
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|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
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|- : -
|9.08
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|10.08
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Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
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|
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Мирлинд Даку
Рубин
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|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0
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