Семак рассказал о подготовке «Зенита» к матчу заключительного тура РПЛ с «Ростовом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке команды к матчу 30-го тура РПЛ с «Ростовом». Игра пройдет 25 мая в Петербурге. Начало — в 16.30 мск.

«Подготовка идет в привычном режиме. Матч очень важный, чемпионат очень интересный. Три команды претендуют на титул, но наша задача — выиграть нашу игру, на этом мы и будем концентрироваться. Непонятно, смогут ли Дуглас, Мостовой и Артур сыграть с «Ростовом», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

Перед 30-м туром чемпионата России «Динамо» с 56 очками лидирует в турнирной таблице, опережая идущий вторым «Зенит» на два балла. Следом идет «Краснодар» с 53 очками.