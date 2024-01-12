Источник: «Майнц» заинтересован в полузащитнике «Динамо» Нгамале

«Майнц» проявляет интерес к полузащитнику «Динамо» Муми Нгамале, утверждает AfricaFoot.

По информации источника, немецкий клуб будет следить за выступлениями 29-летнего камерунца на Кубке африканских наций. Также в услугах игрока заинтересованы неназванные немецкие, итальянские, турецкие и греческие клубы.

На Кубке африканских наций сборная Камеруна сыграет в группе C с командами Гвинеи (15 января), Сенегала (19 января) и Гамбии (23 января).

Нгамале выступает за «Динамо» с 2022 года. Его контракт с бело-голубыми рассчитан до лета. В текущем сезоне камерунец провел 21 матч во всех турнирах, забил три мяча и сделал четыре голевые передачи.